Кличко повідомив, коли у Києві учні повернуться у школи

Кличко повідомив, коли у Києві учні повернуться у школи

У цю хвилю хворіє багато дітей і чимало з них хворіють важко.

У Києві школярі поки що перебувають на дистанційному навчанні. Адже у цю хвилю хворіє багато дітей. І чимало з них хворіють важко. Навіть є летальні випадки серед дітей.

Про це під час засідання Київської міської ради заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Тому учні повернуться в школи після поліпшення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це станеться невдовзі. Важливо сьогодні – втримати ситуацію. Бо йдеться про здоров’я і життя людей", – наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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