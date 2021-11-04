Необходимо восстановить историческую справедливость: в Киеве переименуют ряд улиц

Надо увековечить погибших украинских героев, а не жестоких палачей — Бондаренко

В целях восстановления исторической справедливости в Киеве переименовывают улицы и топонимические объекты.

По словам заместителя городского головы – секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, недопустимо, что на седьмом году российско-украинской войны на территории столицы Украины есть еще улицы, которые несут советско-российский нарратив.

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Об этом говорится в сообщении КГГА.

"Как жить вдове или матери Героя, погибшего на Донбассе от рук российских наемников, коллаборантов, на улице Московской в Киеве. В то же время насколько нужна нам с вами улица Кузнецова, который из-за терактов ликвидировал бойцов УПА. Какой нарратив несет улица Костюка, советского партийного деятеля. А также какой нарратив несет улицу Павленко, который в 1930-1933-х годах был одним из организаторов коллективизации, которая имела следствием Голодомор. Необходимо переименовать улицы и другие объекты, ведь мы с вами должны увековечить погибших украинских героев, а не жестоких палачей", – отметил Бондаренко.

Заместитель городского головы добавил, что к становлению украинской истории Киева также не имеет никакого отношения грузинский революционер Цулукидзе, который ни разу в Киеве не был, Заломов – большевик, который в 1905 году бежал из Сибири в Киев, Курнатовский, который ни разу в Киеве не был.

"Киевский городской совет накопил ряд проектов решений по наименованию и переименованию еще с 2016 года. Это не популистские решения, а политика создания государства — возрождение самобытности Украинского государства", — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, в Киеве горожане предлагают переименовать проспект Маяковского и бульвар Перова и назвать их именами украинских композиторов. Соответствующая петиция размещена на сайте Киевской городской государственной администрации. Автор петиции Эльдар Чумак предлагает, чтобы проспект Маяковского переименовали в проспект Семена Гулака-Артемовского, а бульвар Перова — в бульвар Максима Березовского.

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