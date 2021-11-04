В COVID-реанимации на день рождения дали послушать голос сына: врач рассказала невероятную историю спасения своего родственника в Киеве

В COVID-реанимации на день рождения дали послушать голос сына: врач рассказала невероятную историю спасения своего родственника в Киеве

Месяц жизни мужчины прошел в плотном контакте с кислородным концентратором.

Мужчина, больной коронавирусом, месяц своей жизни провел в плотном контакте с кислородным концентратором. В COVID-реанимации на день рождения ему дали послушать голос сына. А после длительного лечения он поехал в глушь на "индивидуальную реабилитацию": носил воду, рубил дрова и гулял в лесу. А ровно через полгода сделал прививку. Не колеблясь. Потому что выжил и верил врачам.

Врач-пульмонолог высшей категории, заведующая отделением Киевской городской клинической больницы №17 Виктория Ялтонская рассказала невероятную историю выздоровления от коронавируса своего родственника. Об этом она написала в Facebook.

"Скорая везла его через полстраны. Везла 12 часов. Это был ноябрь 2020-го. Довезли. С низкой сатурацией, но в сознании. "Успели", — думали мы. А за сутки — резкое ухудшение. Критическое состояние. Потом было несколько недель реанимации", — написала Ялтонская.

Затем последовало несколько недель реанимации. На день рождения ему сделали подарок – дали послушать голос сына. Сквозь шум кислорода в маске и аппаратов ИВЛ соседей по реанимационному залу.

Выписываясь, он шел ровно и почтительно, почти улыбался. А в 20 метрах стал "чугунно-синего" цвета — сатурация не держалась. Месяц жизни в плотном контакте с кислородным концентратором и переосмысление произошедшего.

Потом, как рассказала врач, мужчина отказался от больничного, взял отпуск и уехал на родину. В захолустье. Носил воду из колодца, рубил дрова, гулял по лесу. Никого не пустил в гости. Никто не знает, чего ему это стоило. Затем в шутку мы назовем это "индивидуальной программой реабилитации".

После отпуска вернулся на работу.

А ровно через шесть месяцев сделал прививку. "Без тени сомнения. Потому что он выжил. Он никому не рассказал, о чем думал, когда синхронизировал свое дыхание с аппаратом неинвазивной вентиляции легких. Он никогда не говорил: "Я сильный. Я выживу. Я хочу жить". Но он прошел этот путь. Он верил в медицину", — пишет врач.

"А вакцинировался потому, что для сотен людей он является примером для подражания. За ним идут. И на прививки последовали за ним. Так что спасают жизни не только врачи. От каждого из нас зависит, будут ли жить те, кто рядом с нами", – поделилась Ялтонская.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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