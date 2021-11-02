В детских больницах Киева койки почти на 58% заполнены COVID-больными

Дистанционное обучение для начальной школы не отменят.

В детских больницах Киева койки почти на 58% заполнены больными с коронавирусом.

Стремительная динамика заболеваемости в столице еще раз доказывает необходимость дистанционного обучения в столице.

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Об этом заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, комментируя петицию по возобновлению обучения для учащихся 1-4 классов.

Последнюю неделю в Киеве фиксируется довольно печальная статистика заболеваемости COVID-19: только за минувшие сутки 1738 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 582 госпитализации и 60 смертей от болезни за сутки. Старостенко подчеркнула, что такие цифры доказывают необходимость вынужденного перехода школ на дистанционное обучение.

"Мы понимаем, что это еще не пик волны, и количество новых случаев может расти, как и смертность. В настоящее время в столичных больницах заполненность коек составляет 69,5%, при этом некоторые больницы заполнены на 100%. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы, необходимо разорвать цепочку заболеваемости и остановить стремительный рост числа больных, госпитализаций и смертей", – объяснила Анна Старостенко.

По словам заместителя главы КГГА, почти 30% населения столицы (дети и педагоги) заняты в образовательном процессе: "На сегодняшний день в столице бушует дельта-штамм коронавирусной инфекции, который более агрессивен, в том числе и для детей. По состоянию на 2 ноября в детских больницах Киева заполненность коек составляет уже 57,5%, поэтому наша цель – максимально ограничить контакты, и единственный выход – это жесткий локдаун в городе и переход на дистанционное обучение даже начальной школы. Надеемся, что такие ограничения уже в скором времени принесут улучшение эпидемической ситуации в столице".

В то же время, замглавы КГГА отметила, что многое зависит и от ответственности и добросовестности населения.

"Соблюдение дистанции, санитарных норм, ограничение контактов и вакцинация от COVID-19 – это залог скорейшего преодоления пика заболеваемости", – подчеркнула она.

Напомним, Киев от 1 ноября вошел в "красную" зону, в городе ужесточили карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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