В Киеве живодер сбросил собаку с Северного моста в Днепр: видео

Животное срочно госпитализировали в ветклинику: пес замерз и испытал сильный стресс.

В Киеве живодер сбросил собаку с Северного моста в Днепр.

Собаку обнаружили местные рыбаки, которые вытащили ее на берег.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал видео.

Животное срочно госпитализировали в ветеринарную клинику "Рыжий кот".

Собака замерзла и испытала сильный стресс. Она вся дрожала.

Киев. С Северного моста в Днепр сбросили собаку. Очень замерзла. Сильнейший стресс. Ребята рыбаки эвакуируют на берег, срочно госпитализируем в клинику Рыжий кот 1. Пса назвали Днепр. Помочь спасти 5363 5423 2060 7956 Антонов Приват 5358 3853 2000 9840 Антонов Моно 4678 0800 9042 2861 Антонов Аваль.В. Пес Днепр. Влад Антонов 0937713333 Спасает Клиника Рыжий Кот 1 Науки 78, +380964412591 Новости по собачке через несколько часов. Также очень ищем нового ответственного хозяина. Опубликовано dtp.kiev.ua Среда, 3 ноября 2021 г.

Вытащившие его рыбаки предполагают, что собаку могли выбросить из машины, ехавшей по мосту.

Псу дали прозвище Днепр.

Собаке подыскивают нового ответственного хозяина. Обращаться по телефону: 093 771 3333.

Личность живодера не установлена.

Напомним, в Киеве преданный аляскинский маламут ищет новую семью после смерти хозяйки.

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