Кличко сообщил, как в Киеве готовятся к чрезвычайным ситуациям зимой

Будет подготовлено более тысячи пунктов обогрева.

В столице, в случае чрезвычайных ситуаций зимой, власти готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Из-за ракетных атак оккупантов по объектам критической инфраструктуры в Киеве рассматривают разные сценарии развития событий.

Так, мэр города Виталий Кличко назвал худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай будет подготовлено более тысячи пунктов обогрева в Киеве.

"Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. У них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", – отметил Кличко.

Отметим, что "ДТЭК Киевские электросети" ввели экстренное отключение электроэнергии Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта.

График стабилизационных отключений света в Киеве можно узнать по обновлениям ДТЭК.

Об экстренных отключениях можно узнавать через чатбот ДТЭК или чатбот YASNO.

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