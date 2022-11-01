Кличко сообщил, как в Киеве готовятся к чрезвычайным ситуациям зимой

Будет подготовлено более тысячи пунктов обогрева.
В столице, в случае чрезвычайных ситуаций зимой, власти готовы развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Из-за ракетных атак оккупантов по объектам критической инфраструктуры в Киеве рассматривают разные сценарии развития событий.
Так, мэр города Виталий Кличко назвал худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай будет подготовлено более тысячи пунктов обогрева в Киеве.
"Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. У них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", – отметил Кличко.
Отметим, что "ДТЭК Киевские электросети" ввели экстренное отключение электроэнергии Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта.
График стабилизационных отключений света в Киеве можно узнать по обновлениям ДТЭК.
Об экстренных отключениях можно узнавать через чатбот ДТЭК или чатбот YASNO.
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