Кличко рассказал, будут ли в Киеве плановые отключения водоснабжения

В Киеве не планируют вводить плановые отключения водоснабжения. Прошлые отключения применяли потому, что возникли проблемы с электросетями.

Об этом мэр Виталий Кличко сказал в эфире информационного телемарафона.

"Плановые отключения водоснабжения — об этом никогда не говорилось. Я надеюсь, что речь не будет. Отключение было связано исключительно с проблемами электросетей: насосы, работающие в водоканале, были нетрудоспособны, когда не было электроэнергии. Таких вещей не планируется в Киеве, особенно в зимнее время", — подчеркнул глава столицы.

Кличко призвал киевлян экономить электричество и выключать ненужные электроприборы.

Последствия ракетного удара 31 октября

Накануне утром во время поверенной тревоги жители столицы сообщали о взрывах. Мэр Киева Виталий Кличко их подтвердил. В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева осталась без света.

Впоследствии ДТЭК заявили об экстренных отключениях . Стало известно, что в столице более 350 тыс. абонентов остались без электричества. К вечеру понедельника в квартиры многих киевлян электроэнергию удалось вернуть, отчитался Кличко.

Кроме того, возникли проблемы с водоснабжением. 80% потребителей столицы остаются без воды. Тогда у бюветов появились очереди. Люди стали запасаться водой.

В оборот, 1 ноября, в столице также выключить свет из-за значительного дефицита. "Киевские региональные электросети" опубликовали график отключения света на вторник. Отмечается, что отключения должны продолжаться не более четырех часов для каждого потребителя.

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