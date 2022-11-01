Отключение света в Киеве: ДТЭК обновил график

Свет будут отключать, если такое распоряжение даст "Укрэнерго".

В Киеве обновили график стабилизационных отключений света. Они будут применяться в три очереди, необязательно в течение всех временных промежутков.

Если энергосистема будет работать исправно – отключения вообще не будут применять, пояснили в ДТЭК "Киевские электросети".

Обновленный график позволит подготовиться к вероятному ограничению электроснабжения. Он учитывает опыт предыдущих трех недель отключений и обратной связи от клиентов, отметили в ДТЭК.

Также читайте Появился график отключения света в Киевской области — ДТЭК

Если есть распоряжение "Укрэнерго" сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и график не действует. Об экстренных отключениях можно узнавать через чат-бот ДТЭК или чат-бот YASNO.

Напомним, в "Укрэнерго" объяснили, почему в Украине "несправедливо" отключают свет: одним часто, другим совсем нет.

Киевляне не паникуют: как столица прожила день без коммуникаций

Читайте также: