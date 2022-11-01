Кличко повідомив, як у Києві готуються до надзвичайних ситуацій взимку

Буде підготовано понад тисячу пунктів обігріву.
У столиці, у разі виникнення надзвичайних ситуацій взимку, влада готова розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Через ракетні атаки окупантів по об’єктам критичної інфраструктури у Києві розглядають різні сценарії розвитку подій.
Так, мер міста Віталій Кличко назвав найгірший - коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок буде підготовано понад тисячу пунктів обігріву в Києві.
"Закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу", - зазначив Кличко.
Зазначимо, що "ДТЕК Київські електромережі" запровадили екстрене відключення електроенергії Оболоні, Виноградаря, Мінського масиву і Куренівки на час ремонту.
Графік стабілізаційних відключень світла у Києві можна дізнатися з оновлень ДТЕК.
Про екстрені відключення можна дізнаватися через чатбот ДТЕК або чатбот YASNO.
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