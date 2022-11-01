В нескольких районах Киева экстренно отключили электричество: где нет света и когда появится

Ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня.

"ДТЭК Киевские электросети" применили экстренное отключение электроэнергии Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта.

Об этом энергетическая компания сообщила на странице в фейсбуке.

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"В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой линии, оставшейся в работе, мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта. Отмечаем — это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика. Ремонт необходим., чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей области", — говорится в сообщении.

По информации компании, ориентировочное время выполнения работ и отключения – до конца дня.

ДТЭК обновил график отключения электричества в Киеве

ДТЭК обновил график стабилизационных отключений света в Киеве. Они будут применяться в три очереди, необязательно в течение всех временных промежутков. Как объяснили в компании, если энергосистема будет работать исправно – отключения вообще не будут применяться.

Если есть распоряжение "Укрэнерго" сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся экстренными и график не действует. Об экстренных отключениях можно узнавать через чатбот ДТЭК или чатбот YASNO.

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