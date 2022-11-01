В Киеве на все троллейбусные маршруты выпускают автобусы — Кличко

Из-за постоянных обстрелов украинской энергосистемы со стороны России в столице вынуждены выпустить автобусы на все троллейбусные маршруты.

Со среды, 2 ноября, на все троллейбусные маршруты Киева выпустят автобусы.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграмме.

"С завтрашнего дня, со 2 ноября, на всех троллейбусных маршрутах столицы будут работать автобусы", — написал Кличко.

По его словам, это нужно для того, чтобы снизить нагрузку на энергосистему и экономить электричество.

"Благодарю киевлян, которые сознательно относятся к ситуации и экономят электроэнергию дома и на рабочих местах", — добавил мэр Киева.

Отметим, в Черкассах остановили движение троллейбусов из-за проблем с электроэнергией. Местных успокаивают, что все маршруты дублируются автобусными.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что страны ЕС готовы поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита из-за ракетных атак со стороны России.

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