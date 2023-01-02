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Кличко рассказал, куда в Киеве попал враг

Кличко рассказал, куда в Киеве попал враг

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Кличко рассказал, куда в Киеве попал враг

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Взрыв произошел в Деснянском районе Киева.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Киева Виталий Кличко.

"Все службы следуют на место. Детали – впоследствии", – говорится в сообщении.

Ранее в пабликах появилась информация о том, что несколько скорых и авто полиции уехали колонной в одном из районов Киева. Причина пока неизвестна.

"Падение обломков БПЛА на проезжую часть дороги. Повреждены окна в доме рядом. Информация о пострадавших уточняется. Работают экстренные службы", — сообщили в Офисе президента.

"В столице объявлена воздушная тревога. Работает ПВО. Предварительная информация. Обломками в Деснянском р-не повреждены балконы и оконные стекла в многоэтажке. Возгорания нет. Информация по пострадавшим уточняется. Находитесь в укрытиях!», — написал Сергей Попко, начальник КМВА.

В Киеве продолжаются взрывы. Работает ПВО, по непроверенной информации, в небо также поднята украинская авиация.

"Фиксуются новые группы враждебных БПЛА с юга в сторону Киевской области Атака снова массовая! Поэтому оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщениях в социальных сетях.

Напомним, что ранее в Киеве раздалось несколько взрывов.

Ранее появилась информация о работе ПВО в Киевской области.

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Дата публикации
Просмотры
7219
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