Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Києва Віталій Кличко.

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Раніше у пабліках з'явилася інформація про те, що декілька швидких та авто поліції поїхали колоною в одному з районів Києва. Причина поки що невідома.

"Падіння уламків БПЛА на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна в будинку поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстрені служби", - повідомили в Офісі президента.

"В столиці оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Попередня інформація.Уламками в Деснянському р-ні пошкоджено балкони та шибки в багатоповерхівці. Займання немає. Інформація по потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях!», - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

У Києві тривають вибухи. Працює ППО, за неперевіреною інформацією, у небо також піднято українську авіацію.

"Фіксуються нові групи ворожих БПЛА з півдня у бік Київської області Атака знову масова! Тому залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленнях у соціальних мережах.

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Нагадаємо, що раніше у Києві пролунало кілька вибухів.

Раніше з'явилася інформація про роботу ППО на Київщині.

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