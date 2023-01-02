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Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог

Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Кличко розповів, куди у Києві поцілив ворог

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Вибух стався у Деснянському районі Києва. 

Про це у повідомленні у Telegram-каналі повідомив очільник Києва Віталій Кличко. 

"Всі служби слідують на місце. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні. 

Раніше у пабліках з'явилася інформація про те, що декілька швидких та авто поліції поїхали колоною в одному з районів Києва. Причина поки що невідома.

"Падіння уламків БПЛА на проїжджу частину дороги. Пошкоджено вікна в будинку поруч. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Працюють екстрені служби", - повідомили в Офісі президента. 

"В столиці оголошена повітряна тривога. Працює ППО. Попередня інформація.Уламками в Деснянському р-ні пошкоджено балкони та шибки в багатоповерхівці. Займання немає. Інформація по потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях!», - написав Сергій Попко, начальник КМВА. 

У Києві тривають вибухи. Працює ППО, за неперевіреною інформацією, у небо також піднято українську авіацію.

"Фіксуються нові групи ворожих БПЛА з півдня у бік Київської області Атака знову масова! Тому залишайтесь у укриттях", - йдеться у повідомленнях у соціальних мережах. 

Нагадаємо, що раніше у Києві пролунало кілька вибухів

Раніше з'явилася інформація про роботу ППО на Київщині

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Перегляди
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