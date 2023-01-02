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В Киевской области работает ПВО: раздаются взрывы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5064
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области работает ПВО: раздаются взрывы

Ночь против 2 января 2023 года оказалась беспокойной из-за очередной российской атаки.

Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах.

Об этом пишет глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ни в коем случае – не фотографируем и не выкладываем работу военных и сил противовоздушной обороны в сеть", — говорится в сообщении.

Также через несколько минут после этой информации в Киевской области раздались громкие взрывы.

Напомним, что в ночь на 1 января Россия беспилотниками снова атаковала Киевщину. Но силы ПВО в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе.

РФ напала на столицу Украины и прилегающие территории именно дронами-камикадзе.

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Дата публикации
Просмотры
5064
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