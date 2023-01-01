В Киевской области в 3 районах уже обнаружили обломки вражеских беспилотников (фото)

Полицейские получили большое количество сообщений о пролете беспилотников над областью в новогоднюю ночь.

В ночь на 1 января Россия вновь атаковала Киев и область иранскими беспилотниками. В новогоднюю ночь полицейские получили более 140 сообщений о пролете вражеских дронов на Киевщине.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"В трех районах области уже обнаружены обломки шахидов. Полицейские продолжают искать остатки дронов и фиксировать военные преступления агрессоров", — отметил он.

Фото: Андрей Небитов

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Небитов также напомнил, что всего же этой ночью над Киевщенной и столицей Силами ПВО были успешно уничтожены 32 беспилотника.

Атака Украины беспилотниками в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2023 года российские кафиры атаковали Украину иранскими дронами. Украинские силы ПВО уничтожили 45 вражеских беспилотников.

По данным КМВА, в новогоднюю ночь, 1 января, над столицей было сбито 23 воздушных цели. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль, а также обломки зафиксировали на спортивной площадке, где играют дети. На беспилотнике, которым враг атаковал Киев, россияне оставили циничную надпись "с Новым годом".

Как уточнил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, ночью по области было запущено почти 30 вражеских беспилотников, есть повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

В Киеве утром 1 января взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты, которой россияне пытались атаковать столицу возле станции метро "Левобережная".

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