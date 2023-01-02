В Киеве раздалось несколько взрывов: что известно

В столице Украины были слышны звуки, похожие на взрывы.

В Киеве также был слышен звук взрыва, предварительно это работа противовоздушной обороны по дронам-камикадзе.

Очевидцы также сообщают о мощном взрыве на левом берегу, а также Голосеевском районе Киева.

Позже информацию о работе сил противовоздушной обороны в Киеве и области подтвердили власти.

"В Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", — заявили в КМВА.

Ранее сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Напоминаем, что не следует фотографировать и преподавать работу военных и сил противовоздушной обороны в Сети.

Читайте также:

Зеленский за 1 января: Российские террористы как были жалкими, так и зашли в этот год