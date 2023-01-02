В Киеве раздалось несколько взрывов: что известно

В столице Украины были слышны звуки, похожие на взрывы.
В Киеве также был слышен звук взрыва, предварительно это работа противовоздушной обороны по дронам-камикадзе.
Очевидцы также сообщают о мощном взрыве на левом берегу, а также Голосеевском районе Киева.
Позже информацию о работе сил противовоздушной обороны в Киеве и области подтвердили власти.
"В Киеве и области работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", — заявили в КМВА.
Ранее сообщалось о работе ПВО в Киевской области.
Напоминаем, что не следует фотографировать и преподавать работу военных и сил противовоздушной обороны в Сети.
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