Новогодняя атака россиян: обломок вражеской ракеты обнаружили возле метро в Киеве

Метро Киева уже работает в обычном режиме.

В Киеве утром 1 января взрывотехническая группа изъяла обломок ракеты, которой россияне пытались атаковать столицу возле станции метро "Левобережная".

Об этом сообщает КГГА.

Колеи и контактная сеть в результате падения обломков вражеской ракеты повреждения не получили. Сейчас киевский метрополитен работает в обычном режиме.

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"Движение "красной" линией метро от станции "Академгородок" до станции "Лесная" восстановлен Детальный график работы по ссылке", — говорится в сообщении.

Напомним, после ночной атаки РФ на путях открытого участка "красной" линии метро утром 1 января были обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты.

Также обломки сбитого вражеского дрона упали на спортивной площадке, где играют дети. На вражеском беспилотнике оккупанты оставили циничную надпись "с Новым годом".

В районе Киева было обнаружено 32 воздушных целей – все они были уничтожены.

Все подробности ночного удара по Киеву читайте здесь.

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