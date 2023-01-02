У Києві пролунало кілька вибухів: що відомо

У столиці України було чути звуки, що схожі на вибухи.

У Києві також було чути звук вибуху, попередньо — це робота протиповітряної оборони по дронах-камікадзе.

Очевидці також повідомляють про потужний вибух на лівому березі, а також у Голосіївському районі Києва.

Пізніше інформацію про роботу сил протиповітряної оборони у Києві та області підтвердила влада.

"В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях!", - заявили у КМВА.

Раніше повідомлялося про роботу ППО у Київській області.

Нагадуємо, що не слід фотографувати та викладати роботу військових і сил протиповітряної оборони до Мережі.

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