На Київщині у 3 районах вже виявили уламки ворожих безпілотників (фото)

Поліцейські отримали велику кількість повідомлень про проліт безпілотників над областю у новорічну ніч.

У ніч проти 1 січня Росія знову атакувала Київ та область іранськими безпілотниками. Протягом новорічної ночі поліцейські отримали понад 140 повідомлень про проліт ворожих дронів на Київщини.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"У трьох районах області вже виявлено уламки шахідів. Поліцейські продовжують шукати залишки дронів та фіксувати воєнні злочини агресорів", - зазначив він.

Фото: Андрій Нєбитов

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Нєбитов також нагадав, що загалом же цієї ночі над Київщеною та столицею Силами ППО було успішно знищено 32 безпілотники.

Атака України безпілотниками у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими дронами. Українськи сили ППО знищили 45 ворожих безпілотників.

За даними КМВА, у новорічну ніч, 1 січня, над столицею було збито 23 повітряні цілі. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль, а також уламки зафіксували на спортивному майданчику, де грають діти. На безпілотнику, якими ворог атакував Київ, росіяни залишили цинічний напис "з Новим роком".

Як уточнив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, вночі по області було запущено майже 30 ворожих безпілотників, є пошкодження об'єкту інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

У Києві зранку 1 січня вибухотехнічна група вилучила уламок ракети, якою росіяни намагалися атакувати столицю, поблизу станції метро "Лівобережна".

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