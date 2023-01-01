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Новорічна атака росіян: уламок ворожої ракети знайшли біля метро у Києві

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Час на прочитання
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Новорічна атака росіян: уламок ворожої ракети знайшли біля метро у Києві

Фото: УНІАН

Метро Києві вже працює у звичайному режимі.

У Києві зранку 1 січня вибухотехнічна група вилучила уламок ракети, якою росіяни намагалися атакувати столицю, поблизу станції метро "Лівобережна".

Про це інформує КМДА.

Колії та контактна мережа внаслідок падіння уламків ворожої ракети ушкоджень не зазнали. Наразі київський метрополітен працює у звичайному режимі.

"Рух "червоною" лінією метро від станції "Академмістечко" до станції "Лісова" відновлено Детальний графік роботи за посиланням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після нічної атаки РФ на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро зранку 1 січня було виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети.

Також уламки збитого ворожого дрона впали на спортивному майданчику, де грають діти. На ворожому безпілотнику окупанти залишили цинічний напис "з Новим роком". 

У районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі – всі вони були знищені. 

Усі подробиці нічного удару по Києву, читайте тут.

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Дата публікації
Перегляди
533
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