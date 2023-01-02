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На Київщині працює ППО: лунають вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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6898
Час на прочитання
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На Київщині працює ППО: лунають вибухи

Ніч проти 2 січня 2023 року виявила неспокійною через чергову російську атаку.

Залишайтеся в укриттях і безпечних місцях.

Про це пише очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. 

"У жодному разі – не фотографуємо та не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу", - йдеться у повідомленні.

Також за кілька хвилин після цієї інформації на Київщині пролунали гучні вибухи. 

Нагадаємо, що у ніч проти 1 січня Росія безпілотниками знову атакувала Київщину. Але сили ППО у новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе

РФ напала на столицю України та прилеглі території саме дронами-камікадзе

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Дата публікації
Перегляди
6898
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