Наслідки російської атаки на Димер 22 листопада / © ДСНС

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Після ворожого обстрілу в селищі Димер на Київщині місцевий мешканець Ігор опинився перед непростим вибором — евакуюватися з майже зруйнованого будинку чи залишитися, щоб знайти своїх чотирьох котів. Налякані вибухом тварини поховалися серед руїн, тож на допомогу чоловікові прийшли зоозахисники, рятувальники ДСНС і столичний зоорятувальник.

Як посеред ночі, у мороз і під загрозою повторних ударів вдалося знайти всіх чотирьох котів, розповіла засновниця притулку «Сіріус» Олександра Мезінова у Facebook.

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Обстріл на Київщині: чоловік відмовився евакуюватися без чотирьох котів

За словами Олександри Мезінової, усе почалося зі свисту, гулу та потужного вибуху. Ударною хвилею у квартирі Ігоря вибило вікна й двері, а поруч спалахнула пожежа.

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Від оселі чоловіка вціліли лише одна кімната та кухня — решта конструкцій обвалилася. Оговтавшись після удару, Ігор кинувся шукати чотирьох котів, які від страху поховалися у щілинах. На місці вже працювали рятувальники ДСНС. Вони наполягали, щоб чоловік негайно залишив будинок: споруда могла завалитися будь-якої миті, до того ж зберігалася загроза повторних ударів.

Однак Ігор не хотів залишати улюбленців напризволяще. Самостійно йому вдалося знайти лише одну кішку, ще троє тварин залишалися у напівзруйнованій квартирі.

© Facebook

Як зоозахисники та ДСНС врятували котів із напівзруйнованого будинку

Олександра Мезінова приїхала на місце обстрілу, щоб розшукати власників іншого врятованого кота. Там вона й побачила схвильованого Ігоря. Поруч із чоловіком у переносці, дбайливо загорнута в ковдру, вже сиділа ще одна знайдена киця, але двоє котів досі залишалися всередині понівеченої оселі.

«Я побачила вкрай схвильованого чоловіка, який повторював рятувальнику, що не потрібні йому ніякі речі, бо головне — знайти котиків. Дуже просив, щоб його підняли до квартири, постійно повторював, що їх не можна там залишати. Казав, що як не можуть знайти і не дозволяють йому, він все одно піде шукати їх уночі, але знайде», — згадує Олександра Мезінова.

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Зоозахисниця зрозуміла, що Ігор не заспокоїться, поки не знайде всіх улюбленців. Однак самостійно підніматися до аварійної квартири чоловікові було надто небезпечно. Тому Олександра звернулася по допомогу до київського зоорятувальника Михайла Сторожука.

Часу було обмаль: наближалася ніч, мороз посилювався, а небезпека нових атак залишалася. Олександра домовилася з бійцями ДСНС, які ще перебували на місці, про допомогу з драбиною та освітленням. Також вона привезла з притулку необхідну переноску й отримала дозвіл на роботу фахівця в аварійній будівлі.

Михайло Сторожук піднявся до понівеченої квартири та під світлом ліхтарів почав шукати тварин. Зрештою йому вдалося по черзі дістати з руїн обох переляканих котів. Так усі четверо улюбленців знову опинилися поруч зі своїм господарем.

© Facebook

Порятунок чотирьох котів після обстрілу: реакція зоозахисниці

Олександра Мезінова зізналася, що її глибоко вразила відданість Ігоря своїм тваринам. Чоловік утратив майже все майно, нажите роками, пережив сильний стрес, але найбільше переймався долею чотирьох котів.

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«Знаєте, друзі, наша Україна буде жити, поки в ній є такі люди, як Ігор і Міша, яким болить за живу душу. Я прониклася величезною повагою до людини, яка втратила все, що наживала працею роками, пережила сильний стрес, але для якої головним усе одно було врятувати тих, хто їй повірив, кого вона любила й жаліла, — цих чотирьох маленьких, беззахисних створінь», — підсумувала Олександра Мезінова.

Атака РФ на Димер — що відомо про наслідки

Нагадаємо, 22 листопада російський безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Димер на Київщині. Унаслідок удару частина будівлі була зруйнована, а люди опинилися під бетонними конструкціями. На місці розгорнули пошуково-рятувальну операцію, яка тривала понад добу. Рятувальники працювали майже безперервно, обережно розбирали завали та кілька разів переривали роботи через загрозу повторних російських ударів.

Під час операції вдалося врятувати сімохрічного хлопчика, який провів під уламками майже 14 годин, а також 79-річну жінку, яка пробула під бетонними конструкціями близько 22 годин. Однак згодом вона померла в лікарні. Загалом унаслідок російської атаки загинули 12 людей, серед них — 11-річна дівчинка.

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