Атака безпілотниками Києва у новорічну ніч: у військовій адміністрації розповіли про наслідки

У ніч проти 1 січня 2023 року Росія знову атакувала Україну безпілотниками.

У ніч з 31 грудня 2022 проти 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну іранськими безпілотникам. Повітряних сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних БпЛА. В районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі – всі вони були знищені.

Про це 1 січня розповіли у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Так, повідомляється, що 07:20 на другій колії станції метро "Гідропарк" Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет схожий на уламок ракети.

"Рух електропотягів від станції метро "Лісова" до станції "Дніпро" тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо жертв відсутня. Також повідомляється, що водо-та теплопостачання Києва працює в штатному режимі.

Атака України безпілотниками у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня в Україні оголосили повітряну тривогу одразу після новорічних курантів. У Києві вночі лунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

За даними КМВА, у новорічну ніч, 1 січня, над столицею було збито 23 повітряні цілі. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль, а також уламки зафіксували на спортивному майданчику, де грають діти. На безпілотнику, якими ворог атакував Київ, росіяни залишили цинічний напис "з Новим роком".

Як уточнив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, вночі по області було запущено майже 30 ворожих безпілотників, є пошкодження об'єкту інфраструктури. Попередньо, без постраждалих.

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