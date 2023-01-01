Обстрел Киева 31 декабря: были повреждены здания КНУ имени Тараса Шевченко (фото)

На этот раз ущерб в разы будет превышать тот, который понес Университет во время массированного ракетного обстрела 10 октября.

В результате массированного ракетного обстрела 31 декабря российские оккупанты повредили здания Выставочного кампуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба Университета.

Значительные повреждения получили корпуса:

Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины"

Географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко

Института высоких технологий КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета социологии КНУ имени Тараса Шевченко

Факультета компьютерных наук и кибернетки

Факультета радиофизики, электроники и компьютерных систем КНУТШ

Механико-математического факультета КНУ им. Тараса Шевченко

Кафедры ядерной физики, криогенного комплекса Физического факультета КНУ им.Т.Шевченко

спорткомплекса

Украинского физико-математического лицея КНУ имени Тараса Шевченко

некоторых общежитий Студгородка КНУ.

В КНУ отметили, что на этот раз ущерб, нанесенный падением ракеты, в разы будет превышать тот, который понес Университет во время массированного ракетного обстрела центра Киева 10 октября 2022 года.

Тогда были повреждены здания Главного (Красного) учебного корпуса, УНИ филологии (Желтый корпус), Научной библиотеки имени М. Максимовича, химического факультета, а также оранжереи Ботанического сада имени А. Фомина.