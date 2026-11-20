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- Киев
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Россия повредила сразу три моста в Киеве: Кличко сообщил, где ограничили движение
Движение транспорта по Подольскому мосту с правого на левый берег уже возобновлено, на Южном мосту продолжают действовать те же ограничения, что и в предыдущие дни.
В Киеве в результате российской атаки 20 ноября были повреждены Подольский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.
По словам мэра, утром пришлось перекрыть движение в направлении левого берега через Подольский мостовой переход из-за повреждений конструкций в результате российских ударов баллистическими ракетами.
«Днем возобновили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу», — отметил Кличко.
Кроме того, повреждения были зафиксированы на Дарницком мосту.
«В результате атаки на Дарницком мосту возникли повреждения. В настоящее время специалисты оценивают степень повреждений сооружений», — сообщил мэр Киева.
Кроме того, российские войска вновь нанесли удар по одной из частей Южного моста.
«Снова был зафиксирован удар по участку Южного моста. Движение на нём, как и в предыдущие дни, остаётся ограниченным», — подчеркнул Кличко.
Мэр заверил, что коммунальные службы продолжают работать над устранением последствий российского нападения и восстановлением полноценного функционирования транспортной инфраструктуры столицы.
Напомним, в результате ночной вражеской атаки на столицу были повреждены объекты «Киевводоканала», среди сотрудников предприятия есть погибшие и пострадавшие, а в городе возникли перебои с водоснабжением.