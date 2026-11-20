Мост в Киеве. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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В Киеве в результате российской атаки 20 ноября были повреждены Подольский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

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По словам мэра, утром пришлось перекрыть движение в направлении левого берега через Подольский мостовой переход из-за повреждений конструкций в результате российских ударов баллистическими ракетами.

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«Днем возобновили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу», — отметил Кличко.

Кроме того, повреждения были зафиксированы на Дарницком мосту.

«В результате атаки на Дарницком мосту возникли повреждения. В настоящее время специалисты оценивают степень повреждений сооружений», — сообщил мэр Киева.

Кроме того, российские войска вновь нанесли удар по одной из частей Южного моста.

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«Снова был зафиксирован удар по участку Южного моста. Движение на нём, как и в предыдущие дни, остаётся ограниченным», — подчеркнул Кличко.

Мэр заверил, что коммунальные службы продолжают работать над устранением последствий российского нападения и восстановлением полноценного функционирования транспортной инфраструктуры столицы.

Напомним, в результате ночной вражеской атаки на столицу были повреждены объекты «Киевводоканала», среди сотрудников предприятия есть погибшие и пострадавшие, а в городе возникли перебои с водоснабжением.

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