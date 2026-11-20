Южный мост / © КГГА

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Российские удары по Киеву привели к повреждениям сразу трех мостов через Днепр. Часть переправ была закрыта для транспорта, на других введены ограничения.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .

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На Подольско-Воскресенском мостовом переходе запрещено движение с правого берега на левый. Также повреждение было зафиксировано на Дарницком мосту.

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Кроме того, российские войска снова попали в Южный мост. Переправа остается открытой только для движения с левого берега на правый.

При этом проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн и общественному транспорту массой до 18 тонн.

Кличко призвал киевлян не пользоваться частными авто

Из-за повреждений мостов сообщение между правым и левым берегами столицы существенно усложнилось.

Мэр Киева обратился к жителям с просьбой без необходимости не выезжать в город собственными автомобилями.

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Кличко также призвал учреждения и предприятия, имеющие такую возможность, временно перевести сотрудников на дистанционную работу.

Полный масштаб повреждений мостовых конструкций пока неизвестен. По словам городского головы, специалисты смогут обследовать постройки после завершения воздушной тревоги.

К моменту сообщения Кличко ракетная атака на столицу продолжалась.

Городские службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.

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Напомним, что ранее в Киеве зафиксировали попадание у одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки

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