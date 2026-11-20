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- Киев
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Россия повредила три моста в Киеве: Кличко сообщил, где перекрыто движение
В результате ночной баллистической атаки 20 ноября в Киеве повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Движение между берегами Днепра существенно усложнено.
Российские удары по Киеву привели к повреждениям сразу трех мостов через Днепр. Часть переправ была закрыта для транспорта, на других введены ограничения.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко .
На Подольско-Воскресенском мостовом переходе запрещено движение с правого берега на левый. Также повреждение было зафиксировано на Дарницком мосту.
Кроме того, российские войска снова попали в Южный мост. Переправа остается открытой только для движения с левого берега на правый.
При этом проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн и общественному транспорту массой до 18 тонн.
Кличко призвал киевлян не пользоваться частными авто
Из-за повреждений мостов сообщение между правым и левым берегами столицы существенно усложнилось.
Мэр Киева обратился к жителям с просьбой без необходимости не выезжать в город собственными автомобилями.
Кличко также призвал учреждения и предприятия, имеющие такую возможность, временно перевести сотрудников на дистанционную работу.
Полный масштаб повреждений мостовых конструкций пока неизвестен. По словам городского головы, специалисты смогут обследовать постройки после завершения воздушной тревоги.
К моменту сообщения Кличко ракетная атака на столицу продолжалась.
Городские службы работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Напомним, что ранее в Киеве зафиксировали попадание у одного из мостов: Кличко сообщил о последствиях атаки