Киев частично остался без света и Интернета: подробности

По неподтвержденной информации, на одной из подстанций произошла авария.

В ночь на среду, 29 марта, часть Киева осталась без света и Интернет-соединения. Проблемы с электроснабжением возникли в Дарницком районе, на левом берегу столицы.

Об этом информируют местные жители в социальных сетях.

Около 00:30 пропал свет в районе Харьковского массива. Также сообщают о проблемах с Интернетом на Осокорках. В частности свет отключили и на улице Бориспольской. По неподтвержденной информации, на подстанции произошла авария из-за непогоды.

Официальных комментариев от энергопоставщиков пока нет.

Ранее мы сообщали, что Киев и пригород замело снегом. Дождь в столице превратился в мокрый снег после прогнозов синоптиков о возвращении холодной погоды. К вечеру вторника в городе начался еще и сильный ветер.

Несмотря на похолодание и быстрое изменение погоды, весна берет свое. Так, на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры.

Одесса снова со светом: энергетики ликвидировали более 800 аварий в месяц