Киев и пригород замело снегом: фото, видео

Дождь в столице постепенно перешел в мокрый снег, а также синоптики прогнозируют значительное похолодание.
Киев заметает снегом.
После обеда дождь в столице постепенно перешел в мокрый снег. Такая же ситуация в пригороде.
Синоптики прогнозируют значительное похолодание.
Дорожная служба столицы готова к смене погоды. Техника для отделки и уборки улиц готова уезжать в город.
В КГГА призывают водителей быть осмотрительными на дорогах. По возможности не пользоваться авто во время прогнозируемого снегопада и завтра.
Вьюга, зима посреди весныОпубликовано Svitlana Neschetna Вторник, 28 марта 2023 г.
29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, несмотря на похолодание и стремительное изменение погоды, весна все же берет свое. В Киеве на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры.
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