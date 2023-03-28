Едва держался на ногах: в Киеве пьяный отец приехал автомобилем забирать 5-летнего сына из садика (видео)

В Киеве пьяный отец приехал автомобилем забирать 5-летнего сына из садика.

Человек едва держался на ногах.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Блюстители порядка получили вызов об административном правонарушении в Святошинском районе. Заявитель сообщил, что очень пьяный мужчина вышел из авто и ушел в детский сад. Направляясь на место происшествия, инспекторы обнаружили транспортное средство Geely, которое нарушало правила дорожного движения и создавало аварийные ситуации на дороге. Так что полицейские остановили его. Это и был автомобиль, который описал заявитель", — говорится в сообщении.

За рулем находился 35-летний киевлянин с явными признаками алкогольного опьянения, а в салоне сидел 5-летний мальчик, которого мужчина забрал домой.

Блюстители порядка предложили мужчине пройти осмотр на состояние опьянения. Прибор Драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 25 раз — более 5 промилле.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили по нему протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а ребенка передали матери.

Патрульные составили админматериалы относительно водителя, который под хмельком приехал за ребенком Охранники порядка получили вызов об административном правонарушении в Святошинском районе. Заявитель сообщил, что очень пьяный мужчина вышел из авто и ушел в детский сад. Следуя на место происшествия, инспекторы обнаружили транспортное средство Geely, которое нарушало правила дорожного движения и создавало аварийные ситуации на дороге. Так что полицейские остановили его. Это и был автомобиль, описанный заявителем. За рулем находился 35-летний киевлянин с явными признаками алкогольного опьянения, а в салоне сидел 5-летний мальчик, которого мужчина забрал домой. Блюстители порядка предложили гражданину пройти осмотр на состояние опьянения. Прибор Драгер показал более 5,00 промилле. Патрульные отстранили водителя от управления и составили по нему протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП, а ребенка передали матери. Наш ТГ-канал — t.me/kyivpatrol #ПорядокЦетыТы #Kyivpatrol #полициякиева Опубликована Патрульная полиция Киева Вторник, 28 марта 2023 г.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

Напомним, в Киевской области служебный пес разыскал младенца, который пьяный отец вынес из дома.

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