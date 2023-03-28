Выезд УПЦ МП из Лавры: Данилов ответил, будут ли работать церкви и вестись богослужения

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил по поводу покидания Лавры УПЦ МП будет происходить законным способом. В то же время Киево-Печерская лавра – это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не некоторые люди.

Об этом в эфире Radio NV рассказал Алексей Данилов.

"Все законы нашей страны будут выполняться. Первое. Второе. Во все, что касается церковных вещей, мы не вмешиваемся. Но я хочу заметить, что Киево-Печерская лавра — это музей, принадлежащий государству. И все, что касается этого музейного комплекса, будет решать государство, а не какие-то отдельные люди, почему почему-то решили, что они будут решать, каким образом им поносить наши законы», — сообщил Данилов.

По его словам, никто никого не будет "вытаскивать оттуда за ноги или применять насилие. Все будет, согласно действующему законодательству, отработано".

Также Данилов рассказал, будут ли работать церкви.

"Да, будут. Будут ли там богослужения? Да, будут, но по законам нашей страны. (...) Если же вы (УПЦ МП – ред.) говорите, что все, что происходит в мире – рука Бога, то считайте, что это рука Бога делает то, что сегодня там происходит. Вы же не спорите с Богом. Вот Бог так решил, что 29 марта вы должны покинуть эту обитель, перейти в другое место", — рассказал Данилов.

Напомним, в МП перед выселением из Лавры 29 марта грозятся вывести своих поклонников на улицы.

Верующая-юристка УПЦ МП Виктория Кохановская угрожает правительству "крестным шествием" в ответ на выдворение их конфессии из Киево-Печерской лавры.

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