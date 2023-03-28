Київ та передмістя замело снігом: фото, відео

Дощ у столиці поступово перейшов у мокрий сніг, також синоптики прогнозують значне похолодання.

Київ замітає снігом.

Пообіді дощ у столиці поступово перейшов у мокрий сніг. Така сама ситуація у передмісті.

Синоптики прогнозують значне похолодання.

Дорожня служба столиці готова до зміни погоди. Техніка для обробки й прибирання вулиць готова виїжджати у місто.

У КМДА закликають водіїв бути обачними на дорогах. За можливості не користуватись авто під час снігопаду, що прогнозують і завтра.

Вхурделило, зима посеред весни Опубліковано Svitlana Neschetna Вівторок, 28 березня 2023 р.

29 березня вночі та вранці синоптики прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: ТСН.ua

Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, незважаючи на похолодання та стрімку зміну погоди, весна все ж бере своє. У Києві на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури.

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