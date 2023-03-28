Ледь тримався на ногах: у Києві п'яний батько приїхав автівкою забирати 5-річного сина із садочка (відео)

У Києві п'яний батько приїхав автівкою забирати 5-річного сина із садочка.

Чоловік ледь тримався на ногах.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

"Охоронці порядку отримали виклик про адміністративне правопорушення у Святошинському районі. Заявник повідомив, що дуже п'яний чоловік вийшов з авто та пішов у дитячий садочок. Прямуючи на місце події, інспектори виявили транспортний засіб Geely, який порушував правила дорожнього руху та створював аварійні ситуації на дорозі. Тож поліцейські зупинили його. Це і був автомобіль, який описав заявник", - йдеться у повідомленні.

За кермом перебував 35-річний киянин з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а в салоні сидів 5-річий хлопчик, якого чоловік забрав додому.

Охоронці порядку запропонували громадянину пройти огляд на стан сп'яніння. Прилад Драгер показав показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 25 разів — понад 5 проміле.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали стосовно нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а дитину передали матері.

Патрульні склали адмінматеріали щодо водія, який напідпитку приїхав по дитину Охоронці порядку отримали виклик про адміністративне правопорушення у Святошинському районі. Заявник повідомив, що дуже п'яний чоловік вийшов з авто та пішов у дитячий садочок. Прямуючи на місце події, інспектори виявили транспортний засіб Geely, який порушував правила дорожнього руху та створював аварійні ситуації на дорозі. Тож поліцейські зупинили його. Це і був автомобіль, який описав заявник. За кермом перебував 35-річний киянин з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а в салоні сидів 5-річий хлопчик, якого чоловік забрав додому. Охоронці порядку запропонували громадянину пройти огляд на стан сп'яніння. Прилад Драгер показав більше ніж 5,00 проміле. Патрульні відсторонили водія від керування та склали стосовно нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП, а дитину передали матері. Наш ТГ-канал — t.me/kyivpatrol #ПорядокЦеТи #Kyivpatrol #поліціякиєва #патрульнаполіціяукраїни Опубліковано Патрульна поліція Києва Вівторок, 28 березня 2023 р.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом – 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ – це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле – це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% – це 10‰).

Нагадаємо, на Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.

Потруїла колишніх алкоголем: деталі історії помсти коханцям на Київщині

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