Виїзд УПЦ МП з Лаври: Данілов відповів, чи будуть працювати церкви та вестися богослужіння

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив щодо покидання Лаври УПЦ МП буде відбуватися у законний спосіб. Водночас Києво-Печерська лавра — це музей, який належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди.

Про це в ефірі Radio NV розповів Олексій Данілов.

"Всі закони нашої країни будуть виконуватися. Перше. Друге. У все, що стосується церковних речей, ми не втручаємося. Але я хочу зауважити, що Києво-Печерська лавра — це музей, який належить державі. І все, що стосується цього музейного комплексу, вирішуватиме держава, а не якісь окремі люди, які чомусь вирішили, що вони будуть вирішувати, в який спосіб їм паплюжити наші закони», — повідомив Данілов.

За його словами, ніхто нікого не буде "витягувати звідти за ноги або застосовувати насильство. Все буде, згідно з чинним законодавством, відпрацьовано".

Також Данілов розповів, чи будуть працювати церкви.

"Так, будуть. Чи будуть там богослужіння? Так, будуть, але по законах нашої країни. (...) Якщо ж ви (УПЦ МП — ред.) кажете, що все, що відбувається в світі — рука Бога, то вважайте, що це рука Бога робить те, що на сьогодні там відбувається. Ви ж не сперечаєтеся з Богом. От Бог так вирішив, що 29 березня ви маєте покинути цю обитель, перейти в інше місце", — розповів Данілов.

Нагадаємо, у МП перед виселенням з Лаври 29 березня погрожують вивести своїх прихильників на вулиці.

Вірянка-юристка УПЦ МП Вікторія Кохановська погрожує уряду "хресною ходою" у відповідь на виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської лаври.

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