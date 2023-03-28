У Києві розквітли перші сакури: де можна помилуватись (фото)

Сорт Autumnalis Rosea – з ранньоквітучих. Біло-рожеві квіти починають розпускатися вже у березні.

Хоча синоптики прогнозують ще похолодання, весна все ж бере своє.

У Києві на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури.

Про це повідомив "Київзеленбуд" та оприлюднив зворушливі фото.

Сорт Autumnalis Rosea – з ранньоквітучих. Біло-рожеві квіти починають розпускатися вже у березні.

"До речі, саме ця алея сакур вважається найдовшою – у 2020 році вона увійшла до Національного реєстру рекордів України. Її протяжність 1402 м. За кілька років тут було висаджено 240 дерев семи різних сортів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 березня у Києві та області, як і прогнозували синоптики, погіршилась погода. Йде дощ, який ввечері може перейти у мокрий сніг. Крім того, очікується сильний вітер та ожеледиця.

Весняне живцювання: Антоніна Лесик розповіла, все що потрібно робити навесні

Читайте також: