У Києві розквітли перші сакури: де можна помилуватись (фото)

Сорт Autumnalis Rosea – з ранньоквітучих. Біло-рожеві квіти починають розпускатися вже у березні.
Хоча синоптики прогнозують ще похолодання, весна все ж бере своє.
У Києві на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури.
Про це повідомив "Київзеленбуд" та оприлюднив зворушливі фото.
Сорт Autumnalis Rosea – з ранньоквітучих. Біло-рожеві квіти починають розпускатися вже у березні.
"До речі, саме ця алея сакур вважається найдовшою – у 2020 році вона увійшла до Національного реєстру рекордів України. Її протяжність 1402 м. За кілька років тут було висаджено 240 дерев семи різних сортів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 березня у Києві та області, як і прогнозували синоптики, погіршилась погода. Йде дощ, який ввечері може перейти у мокрий сніг. Крім того, очікується сильний вітер та ожеледиця.
Читайте також: