Чоловік відібрав у неповнолітньої мобільний телефон.
У Києві грабіжник напав на дівчинку просто у вагоні метро.
Пасажири самотужки затримали грабіжника та передали співробітникам поліції на станції метро "Майдан Незалежності". Вони розповіли, що у вагоні до них підбігла дівчинка та вказала на чоловіка, який її пограбував.
Про це розповіли в поліції Києва.
Поліціянти знайшли у затриманого викрадений мобільний телефон.
Під час слідчих дій з’ясувалося, що чоловік відібрав ґаджет у неповнолітньої просто у вагоні метро, сподіваючись, що дівчинка розгубиться і не покличе на допомогу.
Грабіжником виявився 34-річний уродженець Києва.
Слідчі управління поліції метрополітену повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, чоловікові загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.
На час розслідування суд відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, в Києві п'яний батько приїхав автівкою забирати 5-річного сина із садочка. Чоловік ледь тримався на ногах. Драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у 25 разів — 5 проміле.
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