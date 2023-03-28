В Киеве грабитель напал на девочку прямо в вагоне метро.

Пассажиры самостоятельно задержали грабителя и передали сотрудникам полиции на станции метро "Майдан Незалежности". Они рассказали, что в вагоне к ним подбежала девочка и указала на ограбившего ее мужчину.

Об этом рассказали в полиции Киева.

Полицейские нашли у задержанного похищенный мобильный телефон.

В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина отобрал гаджет у несовершеннолетней прямо в вагоне метро, надеясь, что девушка растеряется и не позовет на помощь.

Грабителем оказался 34-летний уроженец Киева.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи управления полиции метрополитена сообщили ему о подозрении согласно ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса. За грабеж, совершенный в условиях военного положения, мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.

В ходе расследования суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Напомним, в Киеве пьяный отец приехал автомобилем забирать 5-летнего сына из садика. Человек едва держался на ногах. Драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 25 раз – 5 промилле.

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