Мужчина отобрал у несовершеннолетней мобильный телефон.
В Киеве грабитель напал на девочку прямо в вагоне метро.
Пассажиры самостоятельно задержали грабителя и передали сотрудникам полиции на станции метро "Майдан Незалежности". Они рассказали, что в вагоне к ним подбежала девочка и указала на ограбившего ее мужчину.
Об этом рассказали в полиции Киева.
Полицейские нашли у задержанного похищенный мобильный телефон.
В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина отобрал гаджет у несовершеннолетней прямо в вагоне метро, надеясь, что девушка растеряется и не позовет на помощь.
Грабителем оказался 34-летний уроженец Киева.
Следователи управления полиции метрополитена сообщили ему о подозрении согласно ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса. За грабеж, совершенный в условиях военного положения, мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.
В ходе расследования суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.
Напомним, в Киеве пьяный отец приехал автомобилем забирать 5-летнего сына из садика. Человек едва держался на ногах. Драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови в 25 раз – 5 промилле.
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