В Киеве расцвети первые сакуры: где можно полюбоваться (фото)

Сорт Autumnalis Rosea – из раннецветущих. Бело-розовые цветы начинают распускаться уже в марте.

Хотя синоптики прогнозируют еще похолодание, весна все же берет свое.

В Киеве на бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры.

Об этом сообщил "Киевзеленстрой" и обнародовал трогательные фото.

Сорт Autumnalis Rosea – из раннецветущих. Бело-розовые цветы начинают распускаться уже в марте.

"Кстати, именно эта аллея сакур считается самой длинной – в 2020 году она вошла в Национальный реестр рекордов Украины. Ее протяженность 1402 м. За несколько лет здесь было высажено 240 деревьев семи разных сортов", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в Киеве и области, как и прогнозировали синоптики, ухудшилась погода. Идет дождь, который к вечеру может перейти в мокрый снег. Кроме того, ожидается сильный ветер и гололедица.

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