Київ частково залишився без світла та Інтернету: подробиці

За непідтвердженою інформацією, на одній із підстанцій сталася аварія.

У ніч проти середи, 29 березня, частина Києва залишилася без світла та Інтернет-з'єднання. Проблеми з електропостачанням виникли в Дарницькому районі, що на лівому березі столиці.

Про це інформують місцеві мешканці в соціальних мережах.

Близько 00:30 зникло світло в районі Харківського масиву. Також повідомляють про перебої з Інтернет-зв'язком на Осокорках. Зокрема, проблеми зі світлом помітили й на вулиці Бориспільській. За непідтвердженою інформацією, на підстанції сталася аварія через негоду.

Офіційних коментарів від енергопостачальників поки що немає.

Раніше ми повідомляли, що Київ і передмістя замело снігом. Дощ у столиці перетворився в мокрий сніг після прогнозів синоптиків про повернення холодної погоди. Ближче до вечора вівторка в місті почався ще й сильний вітер.

Утім, попри похолодання та стрімку зміну погоди, весна бере своє. Так, на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі вже розквітли перші сакури.

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