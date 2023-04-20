Киев был и остается целью агрессора – Кличко

Об этом пишет "Голос Америки".

И хотя недавно противотанковые "ежи" и бетонные блоки в основном оттащили на обочину дорог и убрали большую часть блокпостов, глава столицы говорит: Киев готов к обороне значительно лучше месяца и, тем более, года назад.

В КГГА сообщают, что ключевой потребностью остается противовоздушная оборона. От российских ракет, по данным мэра, погибли 162 человека. Среди убитых – пятеро детей. Было разрушено около 800 домов, 417 из которых – жилые. Ранее он сообщал, что через год от 24 февраля 2022-го года, в городе 680 раз звучала воздушная тревога, а "Киевская служба спасения" 48 раз выезжала на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице.

«Киев был и остается целью агрессора. Киев – это сердце. Киев – это столица. И поэтому мы делаем все для того, чтобы предусмотреть разные сценарии, даже самый худший сценарий, для того, чтобы, если кто сможет и захочет, сможет – это большой вопрос, захочет снова атаковать Киев, для того, чтобы ему дать по зубам, так можно на таком языке сказать», — сказал Кличко.

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«Киев сейчас защищен гораздо лучше, чем месяц назад, чем пол года назад, тем более чем год назад. Сейчас система контроля, система блокпостов, современное вооружение, и уже у нас Вооруженные силы гораздо крепче, чем год назад. Подготовлены, вооружены, а также разработана более подробная программа защиты Киева от агрессии», — добавил Кличко.

Напомним, в Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт работает на час дольше из-за изменения продолжительности комендантского часа. В частности, наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30, а метро – с 06:00 до 23:00.

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