Київ був і залишається метою агресора - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що Москва не відступилася від своїх планів захопити українську столицю.
Про це пише «Голос Америки».
І хоча нещодавно протитанкові "їжаки" та бетонні блоки здебільшого відтягнули на узбіччя доріг та прибрали більшу частину блокпостів, очільник столиці каже: Київ готовий до оборони значно краще ніж місяць та, тим більше рік тому.
В КМДА повідомляють, що ключовою потребою залишається протиповітряна оборона. Від російських ракет, за даними мера, загинули 162 людини. Серед вбитих – п’ятеро дітей. Було зруйновано близько 800 будинків, 417 з яких – житлові. Раніше він повідомляв, що за рік від 24 лютого 2022-го року, у місті 680 разів лунала повітряна тривога, а "Київська служба порятунку" 48 разів виїжджала на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці.
«Київ був і залишається метою агресора. Київ – це серце. Київ – це столиця. І тому ми робимо все для того, щоб передбачити різні сценарії, навіть найгірший сценарій, для того, щоб, якщо хтось зможе і захоче, зможе – це велике питання, захоче знову атакувати Київ, для того, щоб йому дати по зубам, так можна такою мовою сказати», - сказав Кличко.
«Київ зараз захищений набагато краще, ніж місяць тому, ніж пів року тому, тим більше ніж рік тому. Зараз система контролю, система блокпостів, сучасне озброєння, і вже у нас Збройні сили набагато міцніші, ніж рік тому. Підготовлені, озброєні, а також розроблена більш детальна програма захисту Києва від агресії», - додав Кличко.
Нагадаємо, у Києві від неділі, 26 березня, громадський транспорт працює на годину довше через зміну тривалості комендантської години. Зокрема, наземний транспорт працюватиме від 05:30 до 23:30, а метро - від 06:00 до 23:00.
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