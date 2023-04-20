В NASA открестились от падения спутника над Киевом

NASA утверждает, что вспышка над Киевом не была падением его спутника.

Таинственная вспышка, озарившая небо над украинской столицей Киевом, вызвала много предположений.

Об этом пишет BBC.

Официальные лица в Киеве заявили, что подозревают, что это был упавший на Землю спутник NASA, но американское космическое агентство сообщило BBC, что он все еще находится на орбите.

Украинская авиация предположила, что вспышка могла быть метеоритом.

Как бы там ни было, военно-воздушные силы, казалось, были уверены, что это не было вызвано российским воздушным нападением — событие, слишком знакомое с момента вторжения в прошлом году.

Яркое свечение наблюдалось в небе над столицей около 22:00 19 апреля 2023 года.

Ранее на этой неделе космическое агентство США объявило, что снятый с эксплуатации спутник весом 660 фунтов (300 кг) снова войдет в атмосферу в среду.

Космический корабль RHESSI, который использовался для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из строя в 2018 году, сообщает NASA.

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Но Роб Маргетта из Управления коммуникаций NASA сказал BBC, что спутник все еще находился на орбите в то время, когда наблюдали вспышку, и снова войдет в атмосферу Земли ночью.

NASA и Министерство обороны США продолжают следить за RHESSI, добавил он.

" Украинские соцсети пестрят теориями и мемами о том, чем могла быть вспышка, среди популярных есть то, что его вызвали инопланетяне", — пишет издание.

Яркая вспышка над Киевом: детали

Напомним, что ранее сайт ТСН.ua собрал всю информацию, известную о вспышках в небе на Киевщине 19 апреля 2023 года. Добавим, что вечером, 19 апреля, жители Киева начали сообщать, что слышали звуки взрывов, а в небе было заметно яркое зарево.

Тем временем в Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом. По предварительной информации, вспышки на Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.