Не НЛО и не ПВО: власти официально объяснили яркую вспышку и зарево в небе над Киевом

Яркая вспышка и зарево, которые видели жители Киева ночью 19 апреля, были результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Об этом сообщили в КМВА.

В КМВА отметили, что жители столицы действительно видели падение спутника. Воздушную тревогу в регионе объявили во избежание вероятных жертв из-за инцидента.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала",- написал начальник КМВА Сергей Попко.

Жители Киева 19 апреля наблюдали яркое зарево в небе. В КМВА отметили, что это явилось результатом падения спутника.

Напомним, в Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, похожих на взрывы и яркое зарево в небе. Сразу после этого в столице была объявлена воздушная тревога.

Впоследствии глава ОП Андрей Ермак сообщил, что это якобы была работа ПВО, однако через несколько минут удалил свое сообщение.

Ранее были сообщения, что на Землю 19 апреля упадет "мертвый" космический аппарат NASA. Последние несколько лет он не работал, а с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.

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