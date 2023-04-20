В Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом

По предварительной информации, вспышки на Киев около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита.

Пока информация о вспышках на Киевщине уточняется.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ Украины.

Сейчас угрозы применения противником средств воздушного нападения в этом направлении нет.

Противовоздушная оборона находится в готовности!

«А пока соцсети развлекаются мемами с летательными тарелками, интенсивная боевая работа Воздушных Сил по БпЛА "Shahed-136/131" продолжается на юго-восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Сбито около десяти "шахедов". Детали – позже!», — говорится в сообщении.

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Сохраняйте спокойствие, оставайтесь в укрытии в регионах, где объявлена воздушная тревога.

«Просьба не использовать официальную символику Воздушных Сил для создания мем на радость врагу! Спасибо за доверие! Итого – к победе!», — пишут в сообщении.

Яркие вспышки и зарево над Киевом: версии

Тем временем в КГГА назвали свою версию: мол, яркая вспышка и зарево, которые видели жители Киева ночью 19 апреля, были результатом падения на Землю космического спутника NASA.

Также Сеть взорвалась мемами о зареве над украинской столицей. Чаще всего в публикуемых украинцами мемах фигурирует инопланетный космический аппарат.

А глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что яркие вспышки и зарево, которое видели жители Киева – это работа украинского ПВО.