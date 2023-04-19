Повреждения на Каховской ГЭС: в КГГА назвали причины потопа в Киеве

Черех действия окупантов нарушается весь цикл технологических работ украинских ГЭС на Днепре.

Из-за повреждения Каховской ГЭС россиянами был нарушен весь цикл технологических работ других ГЭС.

Об этом заявил начальник Управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук, комментируя подтопление в Киеве.

Он пояснил, что с помощью всей сети гидроэлектростанций – Киевской, Каневской, Каховской ГЭС украинские специалисты "в искусственном режиме" могли держать уровень Днепра.

"Но на сегодняшний день, в связи с агрессией РФ, мы имеем повреждения на Каховской ГЭС, которая работает не в полном технологическом режиме. Поэтому нарушается весь цикл технологических работ самих ГЭС", – сказал Ткачук.

По его словам, украинские ГЭС готовились к блекауту и держали высокий уровень воды, чтобы поддержать необходимый уровень производства электричества.

"Это те факторы, которые вместе с весенним половодьем, обильными дождями, нарушением технологической работы ГЭС привели к наводнению на уровне метр и выше, чем всегда", – подытожил Ткачук.

Напомним, что Каховская ГЭС находится под контролем российских военных.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за страшного паводка подтоплено несколько областей. Весеннее половодье свирепствует сразу в 5 регионах.

На территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.

Под воду пошли также несколько прогулочных зон, расположенных вблизи Днепра. Тем временем киевляне не огорчаются из — за весеннего паводка и ныряют на подтопленных набережных столицы.