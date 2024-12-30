Как в Киеве будет работать метро на Новый год: график

Режим работы станций и график движения первых и последних поездов остаются прежними.
На период новогодних праздников дополнительные изменения в работе Киевского метрополитена не предусмотрены.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Режим работы станций и график движения первых и последних поездов остаются прежними. Время открытия и закрытия станций – согласно движению поездов.
Интервалы движения поездов:
- в час пик: 2:45 – 3:45 минут;
- в межпиковое время: 5 – 6:15 минут;
- в выходные дни: 6 – 7 минут.
Отметим, что 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. На станциях есть все необходимое для комфортного пребывания во время воздушной тревоги.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Киеве почти 1500 раз звучала воздушная тревога. А дальше гораздо более страшные цифры — Россия забрала жизни более 1300 мирных киевлян, которые погибли в результате воздушных атак на столицу. Среди них — 11 детей. Ранения получили более 1750 жителей, в том числе 106 детей, сообщил глава КГВА.
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