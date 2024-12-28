Сколько жителей Киева погибли в результате воздушных атак России: цифра шокирует

В КГГА сообщили, сколько киевлян погибло в результате воздушных атак РФ, и сколько в общей сложности было этих атак на столицу.

Для Киева, как и для всей страны, 2024-й стал еще одним сложным годом. Но город продолжает держать удар, преодолевать вызовы войны и работать для киевлян.

О том, сколько жителей Киева погибло в результате воздушных атак российской федерации, и сколько было этих атак, рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в комментарии для "Вечернего Киева".

По словам Поворозника, к сожалению, многие киевляне начали легкомысленно относиться к своей безопасности. Люди не всегда спускаются в укрытие, не всегда прячутся от опасности, и это приводит к страшным последствиям. Особенно последние трагедии, в частности гибель детей, показывают, что пренебрегать правилами безопасности нельзя.

"С начала полномасштабного вторжения в Киеве почти 1500 раз звучала воздушная тревога. А дальше гораздо страшнее цифры — Российская Федерация унесла жизни более 1300 мирных киевлян, погибших в результате воздушных атак на столицу. Среди них — 11 детей. Ранения получили более 1750 жителей, в том числе 106 детей", — сообщил он.

Столичный чиновник подчеркнул, что эти цифры — не просто статистика, это человеческие жизни, и каждая из этих потерь должна быть предотвращена. Поэтому важно не пренебрегать сигналами тревоги и делать все возможное, чтобы защитить себя и своих близких.

Николай Поворозник подтвердил, что работа по обустройству укрытий продолжалась в Киеве в течение года.

"Но в этом году мы сделали акцент на образовательных учреждениях. Главная цель – создать безопасные условия для обучения детей", – сказал Поворозник.

Кроме того, продолжились работы по обустройству укрытий в жилых домах.

"Но здесь возникает вопрос, готовы ли все жители пользоваться этими укрытиями. Хотя, с другой стороны, видим, что люди активно ищут убежищ в метро во время тревог, что свидетельствует об осознании важности безопасности", — сказал первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, в ночь на 26 декабря российская армия атаковала Украину 31 беспилотником типа "Шахед" и дронами других типов.