Более 200 крылатых ракет и 1300 дронов: чем и сколько раз Россия атаковала Киев в 2024 году

В результате террористических российских атак в столице в 2024 году было повреждено почти 550 жилых домов – 120 человек остались без жилья.

В течение 2024 года страна-террорист РФ нанесла по Киеву около 200 воздушных ударов. Для атак российские войска использовали более 1300 дронов и более 200 крылатых ракет.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"За 2024 год в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог. Во время которых вооруженные силы россии нанесли по столице Украины около 200 воздушных ударов", – сообщил Попко.

По словам главы Киевской ГВА, в течение года страна-агрессор применила против мирного Киева более 1600 средств поражения разного типа:

свыше 1300 БпЛА;

более 200 крылатых ракет (Х-101/Х-59/Х-69/Искандер-К/Калибр);

24 баллистические ракеты (Искандер-М/КN-23);

22 аэробаллистические ракеты "Кинжал";

7 гиперзвуковых ракет "Циркон".

"Самой массированной атакой на Киев стал комбинированный удар, во время которого враг применил одновременно 78 средств поражения, из которых 49 ракет Х-101 и 10 аэробаллистических ракет "Кинжал". Всего за 2024 год столица выдержала 6 массированных и 14 комбинированных воздушных ударов", — подчеркнул Попко.

Руководитель Киевской ГВА отметил, что в результате террористических российских атак в столице в 2024 году было повреждено почти 550 жилых домов – почти 120 человек остались без жилья.

В результате ударов по энергетике около 100 дней киевляне жили при аварийных или стабилизационных отключениях.

"При этом средняя продолжительность отсутствия электроснабжения у рядового жителя столицы составила примерно девять часов в сутки!" – резюмировал Попко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Киеве почти 1500 раз звучала воздушная тревога. А дальше гораздо более страшные цифры — Российская Федерация забрала жизни более 1300 мирных киевлян, погибших в результате воздушных атак на столицу. Среди них — 11 детей. Ранения получили более 1750 жителей, в том числе 106 детей, сообщил начальник КГВА.