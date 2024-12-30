В Киеве задержаны три человека за поджог релейного шкафа

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении трем мужчинам в совершении диверсии, в частности из-за поджога релейного шкафа у железнодорожной станции в Святошинском районе столицы. Злоумышленники действовали в условиях военного положения по предварительному сговору.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, 22-летний подозреваемый получил заказ через анонимный телеграмм-канал на поджог релейного шкафа за денежное вознаграждение. Для выполнения задания он привлек двух своих знакомых — 29-летнего и 21-летнего мужчин. Вместе они приобрели легковоспламеняющееся вещество, разработали план и распределили роли.

Во время исполнения преступления один из фигурантов открыл дверь шкафа, облил его зажигательной жидкостью и поджег. Другой злоумышленник снимал все на видео, которое после отправили заказчику.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны. Прокуратура объявила им подозрение по статьям Уголовного кодекса Украины о диверсии и подготовке к совершению этого преступления. Все фигуранты находятся под стражей.

Напомним, в Харькове 18-летнего молодого человека подозревают в поджогах отделения "Укрпочты" и трансформаторных подстанций, которые произошли с начала ноября этого года.

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