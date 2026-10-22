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В Киеве сменили движение метро после ночной атаки: какие станции временно недоступны
Из-за повреждений инфраструктуры метрополитена на Южном мосту в Киеве изменили движение поездов по зеленой линии. Поезда курсируют только на двух отдельных участках.
В Киеве утром 22 октября из-за последствий массированной российской атаки временно ограничили движение поездов Сырецко-Печерской линией метро. Причиной стали повреждения Южного моста, в том числе части инфраструктуры метрополитена.
Об этом сообщили в КП « Киевский метрополитен ».
Поезда зеленой линии курсируют только на двух участках:
"Сырец" - "Выдубичи";
«Осокорки» – «Красный хутор».
Таким образом, движение поездов между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» временно отсутствует. Станция "Славутич" также не обслуживается поездами.
Как будет работать метро после атаки
В метрополитене предупредили, что движение на зеленой линии будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях.
Поэтому интервалы между поездами могут быть увеличены.
Обследование поврежденных участков и восстановительные работы будут продолжены после отбоя воздушной тревоги.
"О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно", - отметили в Киевском метрополитене.
Что известно о повреждении Южного моста
В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения.
В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.
Ранее Киевская городская военная администрация сообщила об ограничении движения автомобильного транспорта по мосту в направлении с правого на левый берег.
Кроме того, в результате ночной атаки пострадали 15 человек , среди которых двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.