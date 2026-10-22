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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве сменили движение метро после ночной атаки: какие станции временно недоступны

Из-за повреждений инфраструктуры метрополитена на Южном мосту в Киеве изменили движение поездов по зеленой линии. Поезда курсируют только на двух отдельных участках.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Метро

Метро

В Киеве утром 22 октября из-за последствий массированной российской атаки временно ограничили движение поездов Сырецко-Печерской линией метро. Причиной стали повреждения Южного моста, в том числе части инфраструктуры метрополитена.

Об этом сообщили в КП « Киевский метрополитен ».

Поезда зеленой линии курсируют только на двух участках:

  • "Сырец" - "Выдубичи";

  • «Осокорки» – «Красный хутор».

Таким образом, движение поездов между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» временно отсутствует. Станция "Славутич" также не обслуживается поездами.

Как будет работать метро после атаки

В метрополитене предупредили, что движение на зеленой линии будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях.

Поэтому интервалы между поездами могут быть увеличены.

Обследование поврежденных участков и восстановительные работы будут продолжены после отбоя воздушной тревоги.

"О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно", - отметили в Киевском метрополитене.

Что известно о повреждении Южного моста

В ночь на 22 октября российские войска совершили массированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения.

В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила об ограничении движения автомобильного транспорта по мосту в направлении с правого на левый берег.

Кроме того, в результате ночной атаки пострадали 15 человек , среди которых двое 15-летних детей. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц.

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