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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве— коллапс после обстрела: движение по Южному мосту перекрыто, пробки, зеленая ветка метро "разорвана" (видео, обновлено)

Киев страдает от пробок после повреждения объектов инфраструктуры во время ночной атаки россиян на столицу. В то же время выросли цены на такси.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Пробки в Киеве утром 22 октября

Пробки в Киеве утром 22 октября / © elle.rs

Киев накрыл транспортный коллапс утром 22 октября после российской ночной атаки. Была повреждена инфраструктура Южного моста и метрополитена. Образовались пробки. Движение поездов по зеленой линии метро разорвано на два отдельных участка.

ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах с транспортом в Киеве утром 22 октября.

Перекрыт Южный мост

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил о перекрытии Южного моста в столице.

«Движение транспорта временно перекрыто Южным мостом в направлении с правого на левый берег. Учтите эту информацию при планировании маршрута», — говорится в заявлении.

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в результате российских обстрелов была повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.

Изменения в движении метро

Из-за повреждений утром в Киеве временно ограничили движение поездов по Сырецко-Печерской линии метро.

Поезда зеленой ветки курсируют только на двух участках:

  • «Сырец» — «Выдубичи»;

  • «Осокорки» — «Красный хутор».

Следовательно, между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» движение поездов временно прекращено. Станция «Славутыч» также не обслуживается.

В «Киевском метрополитене» отметили, что на зеленой линии будут использовать существующий подвижный состав, оставшийся на ночь в туннелях. Поэтому пассажиры могут столкнуться с увеличенными интервалами между поездами.

«О возобновлении движения в обычном режиме сообщим дополнительно», — отметили в «Киевском метрополитене».

Пробки и очереди на общественный транспорт

Из-за перебоев в работе метро в столице образовались значительные пробки и очереди на общественный транспорт. Журналисты «Эспресо» зафиксировали на видео пробки в направлении правого берега и большие очереди у станции метро «Осокорки».

В то же время журналисты «Новини.Live» сообщили о пробках и усложненном движении в Киеве сразу на нескольких направлениях.

Пробки в направлении правого берега 22 октября / © elle.rs

Очереди на общественный транспорт возле метро «Осокорки» 22 октября / © elle.rs

Пробки в Киеве 22 октября / © Новини.LIVE

Усилены автобусные маршруты

Из-за временных изменений в работе зеленой линии метро в Киеве также усилили автобусные маршруты №22 и №91, сообщили в КГГА.

На маршруте №22 количество автобусов увеличат с 10 до 12. При этом пять из них будут курсировать по сокращенному маршруту — от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская». Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на этом участке.

На автобусном маршруте №91 количество подвижного состава будет увеличено с трех до пяти единиц.

«Просим пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок», — призвали в КГГА.

Цены на такси

В то же время в столице взлетели цены на такси. В частности, поездка от Осокорков до Майдана Незалежности стоит до 1325 грн до 1289 грн.

Цены на такси в Киеве 22 октября

Цены на такси в Киеве 22 октября

Цены на такси в Киеве 22 октября

Цены на такси в Киеве 22 октября

Ночная атака на Киев 22 октября — какие последствия

В ночь на 22 октября РФ массированно ударила по шести районам Киева баллистикой и дронами, в результате чего один человек погиб, а количество раненых возросло до 22. В городе зафиксированы пожары и разрушение транспортной инфраструктуры, в том числе попадание в районе Южного моста, а также повреждение ресторанного комплекса, частной застройки и нежилых построек.

В Печерском районе повреждено здание станции скорой помощи и шесть ее спецавтомобилей. В Оболонском районе из-за ракетной атаки вспыхнули два торговых центра, в частности ТЦ «Эпицентр» на Почайной, испытавший существенные разрушения.

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